Mistero a Pari... Si

I giovani amanti della lettura forse conosceranno "Mistero a Parigi", libro della collana di Tea Stilton, sorella del più famoso top Geronimo. Roditori e libri a parte, abbiamo preso in prestito parte del titolo per che sembra rappresentare bene quello che a Firenze si sta sempre più configurando come un mistero, questa volta non a Parigi, ma a Parisi.

L'ultima da titolare per Parisi? Due mesi fa

Il terzino sinistro della Fiorentina l'ultima partita da titolare l'ha giocata il 28 gennaio contro l'Inter. Da lì in poi solo scampoli di partita, piuttosto brevi, favorendo l'egemonia di Biraghi. Non che il capitano viola abbia brillato nell'ultimo periodo, anzi, ma il minutaggio nel 2024 dei terzini che si sarebbero dovuti dividere la fascia sinistra è chiaro: Biraghi 1025 minuti, Parisi 210 minuti.

Dopo i problemi fisici, Parisi resta comunque ai margini

È vero, l'ex Empoli ha avuto una brutta tonsillite nell'ultimo periodo che non gli ha permesso di allenarsi per diversi giorni, ma adesso lo staff viola assicura che il giocatore è al 100%. E non sono pochi a domandarsi il perché della fissa titolarità di Biraghi.

La stagione di Parisi era iniziata alla grande, con ottime prestazioni. Poi i problemi sulla destra e gli errori dovuti a una posizione non sua. Da quel momento il classe 2000 non ha mai brillato, ma nessuno si aspettava una bocciatura così pesante da parte di Italiano. Che la storia possa cambiare nelle prossime partite? Il calendario è fitto e il turnover sarà necessario, anche se fino ad adesso il posto a sinistra non sembra mai stato in discussione.