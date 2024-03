Senza Bonaventura, ma con Beltran: la Fiorentina ritrova uno dei migliori del nuovo anno. E il confronto con Koopmeiners...

Lucas Beltran torna a disposizione della Fiorentina in campionato ed è finalmente una notizia bella e pesante. Quella dell'argentino, dopo alcuni mesi complicati, adesso è un'assenza che si fa sentire, quando non c'è. A Bergamo, Italiano può contare su di lui e sul suo progressivo miglioramento, in assenza di Jack Bonaventura.

I pregi della nuova posizione

36 presenze totali e 9 gol: numeri lontani dai sogni, ma impreziositi da una buona serie nelle ultime gare. Quello che più lo valorizza, adesso, è il ruolo ibrido che Italiano ha disegnato per lui, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio. Beltran non è più il solo riferimento offensivo costretto a sbattere sulle difese avversarie. In questa posizione, può sottrarsi più facilmente alla fisicità dei marcatori e agire di conseguenza: più da centrocampista per suggerire, più da attaccante per finalizzare.

Un confronto complicato

La Nazione, invece, mette a confronto Beltran con Teun Koopmeiners dell'Atalanta, in vista di stasera. L'olandese arriva riposato (in panchina giovedì) e con la certezza di essere il faro della squadra di Gasperini. Dodici gol e un rendimento da top centrocampista, al suo terzo anno a Bergamo. Si preannuncia una bella sfida anche tra i due.