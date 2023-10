La Turchia rinuncia ad Euro 2028: ufficiale la candidatura assieme all'Italia per quello successivo

È notizia di pochi giorni fa che martedì 10 ottobre a Nyon è in programma un assemblea del Comitato Esecutivo UEFA che selezionerà le federazioni ospitanti delle prossime due edizioni degli europei maschili: Uefa Euro 2028 e Uefa Euro 2032. Con una nota del 28 luglio scorso, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Turkish Football Federation (TFF) avevano ufficializzato la proposta alla Uefa di organizzare assieme l’Europeo del 2032.

Oggi l'Uefa, a seguito di quell'annuncio, ha scritto a entrambe le Federazioni per confermare che la loro offerta congiunta è stata debitamente ricevuta e verrà inviata avanti per la valutazione e l'esame del Comitato Esecutivo. Come indicato dalla FA Türkiye con la richiesta di candidatura congiunta, la loro offerta per ospitare l'Europeo del 2028 viene di conseguenza ritirata.

L'assegnazione di entrambi i tornei necessita ancora dell'approvazione del Comitato Esecutivo nella riunione di Nyon del 10 ottobre. Le presentazioni durante l'incontro costituiranno una parte importante del processo che prenderà in debita considerazione il contenuto delle offerte presentate prima di raggiungere una decisione.