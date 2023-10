Distefano vuole prendersi Terni: "Qui grazie al lavoro fatto alla Fiorentina. Ci siamo sbloccati ma pensiamo un passo alla volta"

Quest’oggi il centrocampista della Ternana Filippo Distefano, arrivato in estate in prestito dalla Fiorentina, ha parlato all’edizione umbra del Messaggero. Queste le sue parole:

“Sono rimasto veramente sorpreso che un club come la Ternana volesse puntare su cosi tanti giovani. Questo è molto importante per noi: quando una società ci valorizza cresce la fiducia in se stesso. Sono convinto di essere venuto nel posto giusto per me. La rete con la Sampdoria mi ha aiutato, ma sulle mie attitudini a segnare ha influito molto anche il mio allenatore nella Primavera viola, Alberto Aquilani, su come calciare e muovermi. Lucarelli, poi, mi mette ancora più vicino alla porta".

Il giocatore poi ha concluso parlando degli obiettivi stagionali: "Ci siamo sbloccati, ma dobbiamo continuare. C'è un'altra partita difficile. Un passo per volta. A fine girone d'andata potremo già avere un quadro più chiaro".