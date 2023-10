La Spes Montesacro "studia" la Fiorentina: "Collaborazione consolidata ormai da anni grazie al lavoro di Aquilani"

Ormai da qualche anno la Spes Montesacro, club dilettantistico di Roma, è entrato in orbita Fiorentina. Grazie al proprio presidente, l’ex allenatore della Primavera gigliata Alberto Aquilani, la piccola società laziale ha instaurato un forte rapporto con club di Rocco Commisso. E quest’oggi il responsabile della scuola calcio Massimo Cirinei ha rilasciato una lunga intervista a gazzettaregionale.it, queste le sue dichiarazioni:

"La stagione che ci siamo lasciati alle spalle è stata sicuramente la più gratificante rispetto alla precedenti che a causa del covid con tutte le restrizioni non ci ha permesso di poter mettere in pratica tante nuove idee e concetti già pianificati, ma nonostante ciò possiamo comunque tirare una bilancio pressoché positivo. Quella in corso invece è iniziata molto bene considerando che i numeri degli iscritti anche per questa stagione sono in continua crescita, e questo ci rende orgogliosi, ma soprattutto ci fa capire che abbiamo intrapreso il giusto percorso di crescita per i nostri ragazzi, nonché la fiducia dei loro genitori.

Ha poi sottolineato il progetto in corso assieme alla Fiorentina: “Anche per la stagione sportiva 2023/2024, la Spes Montesacro proseguirà il proprio percorso formativo con la Fiorentina per una collaborazione ormai consolidata da anni. A tal proposito un doveroso ringraziamento va al nostro mister Massimiliano Nanni che insieme ai tecnici viola programmano e coordinano gli incontri presso la nostra struttura. Finisco ringraziando tutte le persone con il quale collaboro giornalmente: il presidente Alberto Aquilani e il direttore sportivo Attilio Ortenzi, a lui devo davvero tanto del mio operato".