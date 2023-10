Come ti invento i terzini. Italiano studia le soluzioni per fronteggiare l’emergenza della Fiorentina

Ieri il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi era assieme ai compagni per fare gruppo e compattare l’ambiente in vista di una sfida pesante sul piano del morale e della classifica. Il classe ’92 viola non era però disponibile, come confermato anche da mister Italiano. ‘Mi auguro che giovedì possa essere a disposizione’, ha detto il tecnico gigliato nel post gara. ‘Ha una caviglia gonfia e vogliamo evitare situazioni spiacevoli’, ha quindi aggiunto. Logico che non verrà preso alcun rischio, dopo il grave infortunio occorso a Dodô e che ha già privato la Fiorentina di un giocatore cardine per la stagione.

Ed ecco che giovedì col Ferencvaros sarà di nuovo il momento di mescolare le carte, nell’attesa di viaggiare poi in direzione Napoli, per la sfida con gli uomini di Garcia al Maradona. Se Biraghi dovesse farcela, è pronto a riprendersi la fascia sinistra, mentre sulla destra è pronta la staffetta tra Kayode e Parisi, già impiegato a destra con risultati più che apprezzabili contro il Frosinone. Alternative a sinistra? Luca Ranieri ha ricoperto a lungo il ruolo in passato, giocando molto bene sulla corsia mancina anche lo scorso anno a Sivas in Conference League. Difficile tuttavia pensare che in un momento di emergenza anche nel reparto dei centrali difensivi causa assenza di Mina Italiano possa spostare uno dei pochi difensori di ruolo.

Supporto dalla Primavera è difficile averne sulle fasce, considerate le caratteristiche e l’inesperienza degli interpreti. E Pierozzi? ‘Lavora a parte, migliora. Ha qualche fastidio ma si sente sempre meglio nel percorso, vediamo quando riusciremo ad averlo senza dolori e problemi. Può esserci utile anche lui’ parole di Italiano, chiamato ancora a una necessaria attenta e minuziosa gestione delle risorse. La Fiorentina dovrà giocare ben 4 partite in 12 giorni e quella col Ferencvaros al Franchi sarà subito una sfida cruciale per il passaggio del turno.