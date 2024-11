L'attaccante della Fiorentina Christian Kouame si è raccontato al canale ufficiale della Serie A, ripercorrendo il suo percorso per arrivare a giocare in maglia viola: “Sono arrivato in Italia a 16 anni, il Prato venne a farmi un provino in Costa D'Avorio. In quella partita segnai e il presidente del Prato Toccafondi volle portarmi qua. In Italia ho trovato un gruppo di amici che era venuto qui per giocare a calcio e siamo diventati una famiglia. Cinque anni dopo sono arrivato Al Genoa: il primo hanno fatto bene, la squadra credeva in me e che mi ha dato l'opportunità di giocare in Serie A. Fare il primo gol nella massima serie è stato bellissimo, una bellissima esperienza. Tutti mi volevano bene. Quando mi sono infortunato è stato un brutto periodo, ma ho capito che era nel mio destino perché nonostante l’infortunio la Fiorentina mi ha voluto: è stato grazie a Dio se sono arrivato in viola, non era per niente scontato che mi comprassero, ma credevano in me. Ho dovuto restituire quella fiducia in campo dando tutto quello che ho”.

“Giocare alla Fiorentina significa tanto per me”

Prosegue: “Si può dire che da quando sono in Italia mi sento fiorentino, giocare in viola significa tanto per me, è un grande club; Firenze è una bellissima città, mi trovo bene con tutto l’ambiente”.

“Il mio piatto preferito è…”

E aggiunge: “Sono felice qui, è fantastico, il mio piatto preferito è la bistecca alla fiorentina”.