Dopo la vittoria interna contro il Bologna erano arrivate le parole di Fabiano Parisi, contro i felsinei a segno per la sua seconda volta in stagione con la Fiorentina. Le sue dichiarazioni a DAZN:

“Nei momenti complicati devono uscire i veri calciatori. Sappiamo che è un momento difficile e ci prendiamo le nostre responsabilità, ma andiamo in campo con la voglia di vincere. Il calcio è questo, ci sono momenti negativi e positivi in una stagione. Scendiamo in campo con la voglia di dare tutto, poi vediamo cosa succede. Fin quando c'è speranza noi ci crediamo. Se c'è luce dobbiamo provare ad andare a prenderla”.