Galli: "Kean deve decidere se diventare un giocatore o rimanere promessa. Gudmundssonn al posto di Nico? La Fiorentina ci guadagnerebbe"

A Lady Radio ha parlato Giovanni Galli, ex portiere viola e ora opinionista. Queste le sue parole sul mercato della Fiorentina: "Dopo Kean serve l'anima della squadra, un giocatore che giochi al centro del campo e che sia in grado di gestire e determinare. Serve un leader in mezzo, un giocatore di spessore a cui possa essere affiancato anche giovani.

Davanti Kean è un profilo interessante. Deve decidere lui se diventare calciatore o rimanere una speranza perenne. Ma le possibilità ci sono, ha un'autostrada davanti per diventare un gran giocatore. L'arrivo di Kean escluda un Lucca. Altrimenti si prendono solo giocatori là davanti. Poi dipenderà dalle occasioni".

E sulla difesa: “Kayode in una possibile difesa a 3? Lo limiteresti. Ha una grande corsa, non vedo un'attitudine così difensiva in lui. Il portiere? A me piace Ravaglia del Bologna. E' un profilo tipo De Gregorio, ha dei piedi buoni. Szczęsny? Grande portiere, ma adesso con lui che ci faccio?".

E infine: “Gudmundsson per Gonzalez? La Fiorentina ci guadagnerebbe perché è più continuo l'islandese. Nico come struttura mentale è un esterno, il giocatore del Genoa può fare anche il centrocampista”.

