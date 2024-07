Mezza Fiorentina con giocatori quasi sconosciuti. Iniziare a zoppino non è un aiuto né per l'allenatore, né per i calciatori

Si riparte. Con due volti nuovi (Palladino e Kean), tanti addii e un ritiro al Viola Park aperto al pubblico (e questa è sicuramente una cosa positiva). Calcio d’altri tempi quello in cui si andava in montagna per iniziare la stagione, ma era molto più bello e molto più salutare. Per i calciatori in primis che si allenavano in un clima diverso, meteorologicamente ma non solo.

Palladino non poteva non accettare Firenze

Palladino è carico, ma è cosciente che sarà una stagione difficile, in salita, per tanti motivi. Dopo Monza, non poteva non accettare la Fiorentina, sicuramente un bel passo in avanti nella sua carriera. Ma la tanta offerta di allenatori giovani e con idee di oggi, non permette passi falsi a nessuno. Il calendario potrebbe dare una mano ai viola, che cominceranno il campionato con impegni alla portata. Il che potrebbe essere davvero importante per il prosieguo della stagione.

Il rapporto col tifo

Il rapporto col tifo, in particolar modo con la Fiesole, infatti, non è certamente idilliaco. Il finale di stagione scorso ha portato malumori e tristezze. Partire male, potrebbe indirizzare la stagione in un verso davvero sbagliato. Ecco dunque che ci sarà l'imperativo di farsi trovare belli frizzanti alla prima di campionato.

E guardando la lista dei convocati…

Sperando che per quel giorno il mercato abbia regalato alla Fiorentina calciatori forti e di qualità. Cosa che al momento manca, un po’ in tutti i reparti, a cominciare dal centrocampo, dove è rimasto ben poco rispetto alla scorsa stagione. E’ triste e difficile partire con una lista di convocati dove, almeno la metà, sono giocatori quasi sconosciuti. Non si offendano i dirigenti e nemmeno Commisso, ma iniziare così a zoppino non è certamente un aiuto per allenatore e per gli stessi calciatori.