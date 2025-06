Ioannidis intriga la Fiorentina: Pradè incontra l'entourage ma le richieste del Panathinakos frenano i viola

In attesa di capire quale sarà il futuro di Moise Kean, con il club fiducioso ma obbligato ad aspettare il 15 luglio, come sottolineato negli ultimi giorni la Fiorentina è alla ricerca di un profilo che possa ricoprire il ruolo di vice del centravanti classe 2000. Il nome più in voga sembra essere quello di Edin Dzeko, che di perse rappresenta la soluzione piu facile da raggiungere. Il 40enne infatti è in uscita dal Fenerbahce e arriverebbe quindi a parametro zero, con i viola che si troverebbero a dover pagare soltanto lo stipendio(accordo trovato per 2 milioni di euro).

La Fiorentina sonda la pista Ioannidis per il vice Kean

Un’altro dei nomi sondati è però quello del greco Fotis loannidis, attaccante classe 2000 del Panathinaikos, incrociato nell'arco della scorsa stagione in Conference League. Secondo quanto si legge su Europacalcio, La Fiorentina negli ultimi giorni avrebbe avviato contatti preliminari con l'entourage del calciatore per valutarne l'ingaggio in vista della prossima stagione. Se per il bosniaco la trattativa è piu agevole, per lui la situazione si complica eccome: durante un incontro con l’agente del giocatore, il Panathinaikos ha fatto sapere di non essere disposto a trattare per meno di 20 milioni di euro.

I costi dell'operazione frenano i viola: il Panathinaikos spara alto

La posizione della società gigliata è chiara: non si andrà oltre i 10-12 milioni, eventualmente comprensivi di bonus. Una distanza che al momento blocca ogni ulteriore passo ufficiale, a meno di un deciso cambio di rotta da parte del club greco. Per questo Pradè, almeno per il momento, sembra essere intenzionato a valutare profili con maggiore esperienza e che possa arrivare a costi piu contenuti.