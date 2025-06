Dopo giorni di trattative adesso è ufficiale: Baturina è un nuovo giocatore del Como. La scorsa estate Pradè..

Dopo una breva trattativa, durata qualche settimana, adesso è ufficiale: Martin Baturina è un nuovo giocatore del Como. L'ormai ex centrocampista della Dinamo Zagabria ha firmato, questa mattina, il contratto che lo legherà al club lariano fino al 2030.

I dettagli dell'operazione che ha portato Baturina a Como

A darne notizia è l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che con un post su X ha pubblicato le prime immagini del croato al Como, assieme alla dirigenza lariana dopo la firma sul contratto. Il giocatore arriva in Serie A per 17 milioni di euro più bonus, per un accordo totale che dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro. E pensare che la scorsa estate Daniele Pradè si era visto rifiutare un'offerta di 20 milioni piu bonus.

Questo l'annuncio di Fabrizio Romano: