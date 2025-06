Storie tese tra due ex viola, senti Montolivo: "Gattuso CT dell'Italia? Gli auguro faccia bene, ma non gode della mia stima"

Milanello, stagione 2018-19. Gennaro Gattuso è l'allenatore del Milan e decide di mettere fuori rosa Riccardo Montolivo per problemi di natura fisica: quella fu la causa scatenante di un rapporto non idilliaco tra i due, che non hanno mai trovato un riappacificamento, come testimoniano le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina rilasciate a Sky.

“Ringhio” Gattuso, com'è noto, sarà con ogni probabilità il prossimo CT della Nazionale. Notizia commentata così da Montolivo: “Non è una persona che gode della mia stima, ma mi auguro faccia bene sulla panchina dell'Italia. Non vedere la Nazionale per la terza volta consecutiva ai Mondiali sarebbe straziante". Storie tese che quindi non accennano a placarsi: ora sta a Gattuso far parlare il campo.