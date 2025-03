Intanto Chiesa segna in finale di Carabao Cup ma è tutto inutile: il Liverpool perde il trofeo con il Newcastle

Non è servito neanche segnare in finale a Federico Chiesa per alzare il trofeo della Carabao Cup, la coppa di lega inglese. Ieri infatti si è giocata la finale tra Liverpool e il Newcastle, che ha visto prevalere la squadra di Howe per 2-1. A segno Burns e Isak mentre l'ex viola l'ha riaperta nel recupero ma, come detto, tutto inutile: la coppa è andata al Newcastle mentre per Chiesa la stagione prosegue tra più ombre che luci.