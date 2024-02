Kouamé sogna, titolare ai quarti di finale contro Mali. In palio la sfida al Congo

Continua il viaggio di Christian Kouamé con la sua Costa Avorio in Coppa d'Africa. Fra pochi minuti, l'attaccante della Fiorentina sarà in campo per i quarti di finale della competizione continentale, che era cominciata male ma si sta rivelando interessante per l'ex Genoa. Kouamé che a sorpresa oggi partirà dall'inizio, al centro dell'attacco del ct ad interim Fae:

Di seguito le formazioni ufficiali di Mali-Costa d'Avorio, quarti di finale di Coppa d'Africa. Tra i titolari anche il salernitano Coulibaly per il Mali e il romanista Ndicka per la Costa d'Avorio:

MALI (4-3-3): Diarra; Traoré, Kouyaté, Niakate, Sacko; Coulibaly, Samassékou, Haidara; K. Doumbia; Sinayoko, Traoré. A disp. Diawara, Bissouma, Diabate, Diarra, Dieng, M. Doumbia, Fofana, S. Koita, Nene, Niakate, Sissoko, Traoré. All. Chelle.

COSTA D'AVORIO (4-2-3-1): Fofana; Aurier, Kossounou, Ndicka, Konan; Seri, Kessie; Pépé, Fofana, Gradel; Kouamé. A disp. B. Sangare, Adingra, Amani, Bamba, Boga, Boly, Diakite, Diallo, Haller, Konate, I. Sangare, Singo. All. Fae.