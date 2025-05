VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la nuova trasmissione di Fiorentinanews.com

Ogni mercoledì alle 21.30 Fiorentinanews.com è in diretta su YouTube, Facebook e Instagram con la sua trasmissione “Hangover Viola”, in cui si analizzano i temi d'attualità di casa Fiorentina. Le ultime prestazioni della squadra di Palladino, il campionato, il mercato e tanto altro al centro della discussione tra i nostri redattori… e non solo.

Ogni puntata un ospite d'eccezione

Ogni settimana, infatti, abbiamo in collegamento almeno un ospite d'eccezione. Nell'ultima puntata sono stati con noi il nostro direttore Stefano Del Corona e il giornalista nonché nostro editorialista Francesco Matteini.

Rivedi la puntata sul nostro canale YouTube

Per chi ci segue in diretta c'è la possibilità di interagire con redattori e ospiti attraverso i commenti, che manderemo in onda e ai quali risponderemo. Se invece vi siete persi la puntata, potete rivederla sul nostro canale YouTube cliccando sul link qui sotto!