La Nazione analizza il possibile futuro dei giocatori viola a poche ore dall'ultima partita della stagione per la Fiorentina, che sarà impegnata domenica sera a Udine contro l'Udinese. Dopo aver parlato delle certezze, tanti sono i dubbi da sciogliere per la società viola in vista della prossima annata.

I dubbi in porta

In primis c'è da capire quale sarà la volontà di De Gea, che comunicherà la sua decisione per la prossima stagione a breve. Domenica Martinelli parlerà con il club gigliato, come detto dallo stesso giocatore, ma la sensazione è che il classe 2006 possa essere mandato in prestito altrove. Terracciano ancora in bilico tra il ruolo di vice o una possibile nuova esperienza per provare a rilanciarsi.

Quanti prestiti a centrocampo

In mezzo al campo i dubbi ci sono sia su Parisi che sulla coppia Ndour-Richardson. Quest'ultimo potrebbe partire in prestito, mentre non è da escludere la permanenza dell'ex PSG. Mandragora aspetta cenni per il rinnovo da parte della società, che dovrà scegliere chi riscattare tra i tantissimi prestiti a centrocampo: Adli, Fagioli, Folorunsho, Cataldi e Colpani.

E in attacco…

Ingarbugliata anche la situazione che riguarda Gudmundsson, con le prestazioni dell'islandese che non hanno di certo aiutato la Fiorentina a prendere una decisione. Occhio all'interesse del River Plate per Beltran, oltre ovviamente alle prime due settimane di luglio sul fronte Kean, quelle in cui sarà valida la clausola da 52 milioni di euro.