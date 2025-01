Letizia Perini, Assessore con deleghe allo sport, politiche giovanili e tradizioni popolari, ha parlato a Radio Sieve dei lavori che procedono allo stadio Artemio Franchi: “L'intenzione è di mantenere la Fiorentina al Franchi non solo per la stagione 2025/26 ma anche per le successive. Ovviamente con differenti capienze e settori utilizzabili in base all'andamento dei lavori".

Lo stato dei lavori

"L'obiettivo - ha aggiunto, confermando quanto emerso nelle scorse ore - è quello di completare la Curva Fiesole e metà della maratona in tempo per il centenario del club nel 2026. In questo momento è in fase d'esecuzione la realizzazione dei pali di fondazione della gradinata e della copertura della nuova Curva Fiesole. Ad oggi sono stati realizzati circa cinquanta pali trivellati lunghi tra i 20 e i 25 metri e dal diametro di oltre un metro”.