Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio in vista della partita tra Viktoria Plzen e Fiorentina: “Un punto nelle ultime tre partite è segnale inequivocabile che adesso le energie debbano essere messe nelle coppe. In campionato il divario dalle squadre davanti è importante, anche se ora il calendario diventa un po' più semplice. Stasera comunque metterei in campo i migliori, così come a Bergamo: andare in finale di Coppa Italia sarebbe fondamentale, con Juve o Lazio potresti competere a differenza dell'Inter che era nettamente più forte”.

“La Fiorentina non sottovaluterà la partita”

Poi ha aggiunto: “Le gare di andata la Fiorentina non le ha mai sbagliate, penso anche alla scorsa Conference. Non vedo il rischio che si possa snobbare il Viktoria Plzen, siamo pur sempre in un quarto di finale di una competizione europea. Detto questo capisco le difficoltà dei viola ad attaccare, ma mi rifiuto di pensare che i cechi sappiano chiudersi come la Juventus. In altre parole penso che in Conference la Fiorentina abbia sempre e comunque le qualità per far saltare le difese avversarie, anche se fanno catenaccio”.