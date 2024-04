Morace: "Italiano ci ha sempre abituato bene. La sua Fiorentina va al di là delle possibilità dei giocatori a disposizione"

Prima calciatrice, poi allenatrice adesso commentatrice televisiva, Carolina Morace è dentro al mondo del calcio ormai da anni e avendo rivestito tanti ruoli.

“Italiano ci ha abituati bene”

Chiamata a parlare dell'impegno della Fiorentina in Conference League ha detto a Tag24: “Viola favoriti? Direi proprio di sì, anche perché, a parte l’ultima partita con la Juventus in cui non sono riusciti a fare il loro gioco, Italiano ci ha sempre abituato bene”.

“Un calcio molto europeo”

E poi: “La Viola attua un calcio molto europeo e sta ottenendo tante soddisfazioni, che va al di là dei giocatori che ha a disposizione. Poi è chiaro che di scontato e facile non ci sia nulla, però la Fiorentina è una squadra abituata a lottare. Sono fiduciosa che possa tornare a ripetersi”.