Compagnoni: "La Conference quest'anno ha un livello molto basso, la Fiorentina di Italiano e Palladino l'avrebbe vinta a mani basse"

Il telecronista di Sky Sport Maurizio Compagnoni ha parlato così a margine del sorteggio di Conference League: “Non è la prima volta che la Fiorentina rischia di farsi rimontare nella gara di ritorno, era successo anche nelle scorse edizioni quando in campionato la squadra andava bene e non stava lottando per la salvezza. Detto questo, credo che la squadra di Vanoli possa ancora vincere la Conference. Molto dipenderà anche dalla posizione in classifica della Fiorentina nel momento in cui giocherà gli ottavi di finale”.

“Edizione di basso livello”

Poi ha aggiunto: "Le squadre della Conference non possono essere paragonate a quelle della Champions, però secondo me la Germania e la Spagna potevano presentare qualcosa di meglio di Mainz e Rayo. C'è veramente poco, ho l'impressione che la Fiorentina degli anni scorsi, soprattutto quella che ha raggiunto le due finali, avrebbe vinto a mani basse questa edizione".