Danilo scarta il Napoli e torna in patria. Possibile nuovo assalto partenopeo ad un difensore della Fiorentina?

Non è un mistero che Antonio Conte sia un allenatore esigente, non solo con i suoi giocatori, anche con le società che lo mettono sotto contratto. Il Napoli infatti sembra essere molto attivo in questa finestra di mercato e dopo la cessione di Kvaratskhelia vuole reinvestire l'incasso per rafforzare una squadra che sta lottando per lo scudetto.

Un difensore centrale sembra essere un'esigenza della squadra partenopea. E' di ieri la notizia di un'offerta da 20 milioni alla Fiorentina per il giovane difensore centrale Pietro Comuzzo. La squadra viola sembra aver rispedito al mittente l'offerta, ma ora arrivano notizie che potrebbe cambiare radicalmente la situazione.

Fabrizio Romano riporta che Danilo, capitano della Juventus che sembrava in procinto di firmare per la squadra di Conte, abbia deciso di tornare in Brasile e non accasarsi a Napoli. Che sia questo un possibile indizio di un nuovo assalto azzurro a Comuzzo? Difficilmente la Fiorentina se ne priverà a gennaio, ma i soldi che il Napoli può mettere sul tavolo non sono pochi.