Harrison verso la Fiorentina? Il Leeds acquista un altro calciatore offensivo: trattativa chiusa
Facundo Buonanotte
Con Ryan Harrison ormai pronto a spostarsi in Italia per passare alla Fiorentina, il Leeds United si muove in entrata. Il club di casa ad Elland Road ha infatti definito l'arrivo del classe 2004 Facundo Buonanotte, jolly offensivo capace di agire sulla fascia o da trequartista.
Addio al Chelsea
Il talentuoso calciatore argentino arriva dal Brighton, interrompendo il prestito al Chelsea che lo vedeva scendere in campo col contagocce. Lo scrive su X il giornalista Fabrizio Romano.
In arrivo
Visite mediche pronte, e Buonanotte occuperà la casella lasciata presto libera da Harrison nella rosa del tecnico Daniel Farke.
