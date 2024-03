Corriere dello Sport-Stadio: C'è mezza Fiorentina da cambiare

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo in grande sulla Fiorentina: “Le fatiche di Rocco”. Sottotitolo: “Centrocampo, via agli esami”. Sommario: “Tra riscatti in sospeso e scadenze a giugno si profila il rischio di una rivoluzione Cominciano i due mesi più delicati: scopriamo le strategie di Commisso e cosa potrebbe cambiare in futuro”.

Pagina 14

Apertura per: “C’è mezza Fiorentina da rifare”. Ovvero: “A centrocampo soltanto Mandragora e Barak sicuri di vestire ancora la maglia viola: tanti sono in uscita”. In taglio basso: “Biraghi, comunque un riferimento”.

Pagina 15

Attenzione concentrata su uno dei centrocampisti: “Mandragol, periodo d’oro Tre centri e due assist”. E infine leggiamo: “Il Franchi sarà esaurito per il Milan”.