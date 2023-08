Brekalo: "Una partita quasi perfetta, così vogliamo vedere la Fiorentina. Il gol? Devo provarci, quando fai le cose giuste..."

L'attaccante esterno della Fiorentina, Josip Brekalo, è stato uno dei giocatori sui quali Vincenzo Italiano ha puntato per la trasferta di Genova: “Partita quasi perfetta la nostra, dopo 12 minuti eravamo già 2-0, tutto era nelle nostre mani. Così vogliamo vedere la Fiorentina”.

E poi: “Mi sento molto bene. Quando arrivi in una squadra a metà stagione e giochi ogni tre giorni, non è facile inserirsi e dare quello che puoi dare. Ora ho potuto vedere quello che vuole il mister. Quanto mi manca il gol? Devo provarci, quando fai le cose giuste nel calcio, arrivano gli assist e le reti”.

Giovedì ci sarà l'esordio in Conference League: “Quello che posso dire è che se giochiamo così come oggi, possiamo vincere contro tutti. Abbiamo fatto un ritiro bellissimo, all'inizio è stato duro con tanta corsa, poi abbiamo utilizzato spesso la palla. Mi sento bene fisicamente e abbiamo la possibilità di allenarci altri tre-quattro giorni per essere al meglio”.