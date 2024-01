Sold out il settore ospiti del Mapei Stadium per Sassuolo-Fiorentina: ecco quanti tifosi viola ci saranno

Era annunciato, adesso è ufficiale: il settore ospiti del Mapei Stadium per Sassuolo-Fiorentina del 6 gennaio è sold out. Saranno circa 4mila i tifosi viola che riempiranno la Tribuna Nord a loro dedicata dell'impianto di Reggio Emilia per l'Epifania.

Una cifra importante, visto anche il costo non accessibilissimo dei tagliandi (33 euro). Le tre vittorie consecutive in Serie A hanno aumentato a dismisura l'entusiasmo intorno alla squadra di Italiano e il giorno di festa e la trasferta non lunghissima hanno fatto il resto. Online, come dicevamo, non si trovano più biglietti per il settore ospiti, mentre sono ancora disponibili in tutti gli altri settori dello stadio.

Molto facile, dunque, che i tifosi viola saranno presenti anche nelle due tribune laterali del Mapei Stadium, per una cifra totale dei viola presenti che potrebbe arrivare alle 6mila presenze.