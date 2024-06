Comuzzo resta alla corte di Palladino? Il centrale del 2005 è richiesto anche in Serie A

Il difensore Pietro Comuzzo ha vissuto una stagione con la prima squadra della Fiorentina, sotto la guida di Vincenzo Italiano. Il Cagliari del d.s. Bonato è sulle tracce del classe 2005 viola di proprietà del club di Commisso, come riportato da Cagliarinews24.

Gara a due per Comuzzo

Il Cagliari è pronto a fare diretta concorrenza alla Reggiana, che nella scorsa stagione ha preso in prestito Alessandro Bianco, per strappare il talento del 2005 alla Fiorentina, che però al momento non sembra aprire facilmente ad una sua cessione, specie se a titolo definitivo.