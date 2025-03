La questione stadio è, da anni, una delle più discusse nel dibattito politico fiorentino e fra i tifosi viola, eppure, nonostante le sue condizioni al limite del fatiscente e l'attuale restauro, l'Artemio Franchi si è sempre dimostrato fondamentale per l'andamento in campionato della Fiorentina. Anche quest'anno, con il Franchi ammezzato nella capienza, la squadra di Palladino ha trovato nello stadio di Campo di Marte, un fortino difficilmente espugnabile.

Dopo il difficile periodo vissuto dai viola ad inizio 2025, la Fiorentina si è rilanciata proprio grazie alle vittorie ottenute in casa (5 vittorie su 6 vittorie negli ultimi due mesi, di cui le ultime tre di fila) Ottenendo tre punti anche in partite difficili contro Inter e Juventus. La formazione di Palladino, come riporta il Corriere dello Sport cercherà di prendere, già domenica contro l'Atalanta, lo scalpo di un'altra vittima illustre sfruttando ancora il fattore Franchi. La Fiorentina in casa viaggia alla media di 2 punti a partita, avendo conquistato 30 punti in 15 partite (9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).