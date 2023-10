Primi bilanci da Terni: Distefano deve sgomitare ma punge, continuità a sorpresa (ma non troppo) per Favasuli. E Lucchesi…

La Fiorentina ha spedito in prestito a Terni un trio di giocatori cresciuti nel vivaio per permettere ai ragazzi di crescere e misurarsi ad un livello competitivo come quello della Serie B. Si tratta di Lorenzo Lucchesi, Costantino Favasuli e Filippo Distefano. Nella squadra di mister Cristiano Lucarelli i tre calciatori della Fiorentina stanno sgomitando per ritagliarsi spazio e provare a mettersi in mostra, con risultati e fortune alterne.

Trascinatore della Fiorentina Primavera di mister Alberto Aquilani nella passata stagione, Filippo Distefano ha già messo a segno 2 gol, in appena 95’ in campionato. Il 2003 toscano sta provando a incidere nel poco spazio concessogli, e lo sta facendo molto bene. Subentrare è sempre più complesso e lasciare pure il segno è un ulteriore dimostrazione del giusto spirito del calciatore.

In nove partite stagionali sono ben 7 le presenze da titolare del jolly Costantino Favasuli, che sta giocando come mezzala nel 3-5-2 delle Fere. Un elemento molto dinamico ma anche di buona tecnica, che ha guadagnato tanto spazio, forse anche a sorpresa considerato che è addirittura un 2004, ma non troppo. Favasuli infatti sa stupire spesso in campo, perchè giocatore di personalità, molto duttile e continuo nell’arco della gara.

Chi l’ha visto? Lorenzo Lucchesi non ha ancora toccato il campo. Sempre a disposizione dalla partita di Catanzaro, il roccioso centrale difensivo mancino della Fiorentina è finora totalmente ai margini. Eppure la retroguardia a tre schierata dai rossoverdi umbri lo favorirebbe anche, per caratteristiche tecnico-tattiche. Non resta che continuare a lavorare e tenere duro al difensore gigliato, in attesa eventualmente di cambiare lido, per non ammuffire inutilmente in panchina.