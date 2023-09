Ottimo protagonista Alfred Duncan che ha commentato così a Sky il pareggio di Frosinone:

"C'è tanta rabbia, nel promo tempo abbiamo sprecato tantissimo e alla fine l'abbiamo pagata. Nei primi 45 minuti dovevamo fare almeno 3 gol, quando non li fai specialmente fuori casa poi va a finire così. Anche con il Sassuolo perdevano 2-0 e poi hanno rimontato. Siamo stati dei polli, non possiamo fare questi tipi di errori.

Ci ha condizionati un po' perché pensavamo di poterla chiudere già dopo un tempo, arrivando il pareggio poi a metà ripresa, mentalmente ci ha sbilanciati un po'. Il mister ci ha richiamati perché alcuni stavano perdendo un po' la testa, meglio non perderla a quel punto.

Come sto? Piuttosto bene, sto lavorando tanto e anche fuori dal campo. L'anno scorso ho giocato poco e sto cercando di fare di tutto per evitarlo, voglio continuare così perché penso che stando così ne trae grossi vantaggi anche la squadra.

Nzola? Il ragazzo è sereno però un attaccante come lui ha bisogno del gol per prendersi la fiducia, la pressione c'è indubbiamente però noi compagni cerchiamo di tranquillizzarlo. Se la squadra gira così è anche merito suo, è il momento e quando le cose gireranno inizierà a segnare. Finché gioca così per noi va anche bene, se segna meglio".