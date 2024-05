Baroni ha comunicato al Verona la decisione di andarsene. Anche la Fiorentina tra le opzioni per l'anno prossimo?

Era nell'ario, ma adesso è praticamente ufficiale: Marco Baroni non sarà l'allenatore del Verona nella prossima stagione. Il tecnico in questi giorni è stato accostato anche alla Fiorentina, proprio perché si presupponeva che potesse ambire a nuove avventure dopo aver salvato l'Hellas nel campionato appena concluso.

Rinnovo rifiutato: Baroni saluta

Lo conferma Gianluca Di Marzio, che scrive di come Baroni abbia appena comunicato la sua scelta alla società. Rifiutata dunque la proposta di rinnovo fino al 2026, dopo che il suo contratto si era già rinnovato automaticamente a salvezza raggiunta. Inzaghi e Dionisi i nomi per sostituirlo, mentre vedremo quale sarà il futuro di Baroni e se la Fiorentina potrà davvero considerarlo come alternativa a Palladino.