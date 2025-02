Longhi: "Fiorentina penalizzata dal regolamento? Il problema resta la scelta di recuperare la partita dopo il mercato"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare un aspetto della partita di questa sera tra Fiorentina ed Inter. Questo un estratto della sua analisi:

“Stasera Fiorentina penalizzata dal regolamento? Non so cosa ci si possa fare, non credo ci sia alternativa. Purtroppo è tutta colpa del fatto che il recupero sia stato fissato dopo il mercato invernale. Se Fiorentina-Inter, con tutto ciò che è successo a Bove, fosse stata giocata a settembre si sarebbe sicuramente recuperare entro la fine dell'anno. Cosi facendo i viola avrebbe potuto schierare gli stessi giocatori che aveva ad inizio partita”.

“Impossibile cambiare le cose adesso. I giocatori ceduti non possono tornare”

Ha poi concluso: “Adesso purtroppo è capitato nei giorni successivi alla finestra di mercato, e questo ha delle conseguenze. Adesso è impossibile tornare indietro, anche perchè i giocatori che sono stati ceduti a gennaio non puoi piu richiamarli per la partita di stasera: questo è fuori di dubbio. La Fiorentina sta vivendo una situazione del genere, in cui ha cambiato molti giocatori senza poter impiegare i nuovi arrivati. Anche se ci fosse una modifica del regolamento, credo sia impossibile poter usufruire dei giocatori precedentemente ceduti”.