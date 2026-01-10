​​

E intanto Gudmundsson finisce sul taccuino di mercato della Juventus

Redazione /
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson in primo piano. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La Juventus è alla ricerca di un esterno offensivo e, secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera è quello di Albert Gudmundsson. L’attaccante della Fiorentina sembra piacere molto alla Juventus per la sua duttilità.

Da Gudmundsson a Chiesa

Non c’è soltanto Gudmundsson sul taccuino della Juventus: restano monitorati anche l'ex viola Federico Chiesa in forza al Liverpool e Daniel Maldini ora all'Atalanta, mentre sullo sfondo compare il profilo di Yannick Carrasco, attualmente in Arabia Saudita. Tuttavia, ad oggi, l’islandese sembra essere una delle soluzioni più percorribili rispetto alle altre opzioni.

Rallentamento per il ritorno di Chiesa

Come riferito da Gianluca Di Marzio la pista che riportare Federico Chiesa alla Juventus resta complicata soprattutto a causa per la formula del trasferimento. Il Liverpool, infatti, non apre alla cessione a titolo definitivo, frenando l’operazione. I contatti proseguono, ma in attesa di spiragli concreti i bianconeri continua a valutare con attenzione altri profili come quello di Gudmundsson.

