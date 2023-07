L'appeal non così elevato di Pereyra che infatti sceglie un'altra destinazione per la sua prossima avventura

Il contratto di Roberto Pereyra con l'Udinese è scaduto il 30 giugno dopo una lunga militanza, in due diverse fasi della sua carriera. L'argentino era stato avvicinato dalla Fiorentina nelle precedenti sessioni di mercato ma mai con un affondo decisivo, anche per le richieste dei friulani. Ora però il club viola ha cambiato obiettivi e così Pereyra ha scelto il Torino, che lo accoglierà in granata.