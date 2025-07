Fernando ‘Nando’ Orsi, ex portiere di Serie A, ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno della scelta della società di puntare su Pioli e delle situazioni di mercato all'interno della rosa della Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

“Quando una società come la Fiorentina prende un allenatore affermato come Pioli, non un emergente ma un tecnico ‘fatto e finito’, lo fa per alzare il livello. La Fiorentina non può permettersi di rimanere ancora in Conference, anzi, questo è l'anno buono per vincerla, viste le avversarie. Io credo che la società abbia voluto alzare il livello tecnico e puntare più in alto, anche alla Champions, che una piazza come Firenze e una squadra come la Fiorentina si meriterebbero assai, visto il percorso iniziato da Italiano e portato avanti con Palladino”.

“Certo, le offerte faranno gola a Kean, ma qui a Firenze sembra aver trovato l'ambiente giusto per lui, che lo valorizza appieno. In coppia con Dzeko, poi, alzerebbe il livello della squadra. In porta c'è De Gea, che ti dà una sicurezza importante: ma se si fa male, chi gioca? Io voto per Martinelli come secondo portiere, che ha fatto tanta scuola in questi anni: se la Fiorentina ci vede tutte queste qualità, perché non tenerlo?”