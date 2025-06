Il Cagliari intanto si proietta sull'esordio con la Fiorentina... con una panchina che sta per essere occupata: incontro tra Giulini e Vanoli

Sarà la Unipol Domus il teatro della prima uscita in campionato per la nuova Fiorentina 2025/26, guidata ancora non si sa da chi. Il Cagliari invece per il debutto sta per affidarsi ad un nuovo tecnico: si tratta di Paolo Vanoli, esonerato dal Torino. Come riportato da Tmw in queste ore andrà in scena un incontro tra l'allenatore e il presidente Giulini per definire l'accordo.