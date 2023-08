Corriere dello Sport-Stadio: Castrovilli e la solitudine del numero 10

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio ecco questo titolo sulla Fiorentina: “Viola, comanda Arthur”. Sottotitolo: “Il brasiliano subito leader nel 4-2-3-1”. Sommario: “Ha convinto Italiano: sarà titolare già sabato a Marassi contro il Genoa Nzola accelera: esordio in campionato oppure giovedì 24 in Conference”.

A pagina 16 apertura per: “Arthur e Nzola giocano subito d’anticipo”. Sottotitolo: “Contro il Genoa sono destinati a esordire da titolari con la Fiorentina il brasiliano ha già la guida della Viola, l’angolano l’ha spostata in avanti”. In taglio basso: “E ora Terracciano aspetta Christensen La porta viola è sempre piena di sorprese”. Ovvero: “Non solo sfida generazionale tra l’italiano e il danese anche se dal 2021 Pietro si è imposto su ogni rivale”.

A pagina 17 infine: “Castrovilli e la solitudine del numero 10”. E ancora: “Lo sfortunato centrocampista aveva sulle spalle quel simbolo così importante. Gli verrà tolto?”.