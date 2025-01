Le parole del tecnico laziale Marco Baroni arrivano anche in sala stampa, dopo la sconfitta contro la Fiorentina:

"L’abbiamo persa perché abbiamo concesso due gol facili e quando la partita si mette così non è facile. In 17 minuti due gol, però la squadra ha fatto un secondo tempo incredibile sotto tutti gli aspetti, giocare totalmente nella metà campo avversaria non è facile. Se non abbiamo ritmo offensivo lo perdiamo anche dietro e commettiamo degli errori. L’energia mentale, la voglia e la determinazione che ha messo la squadra nella ripresa è il punto di ripartenza.

Rovella fuori? Lui ha bisogno di spazi ma la Fiorentina stava molto bassa, non è un problema di centrocampo. Dele Bashiru ci sta dando tanto e crescerà, siamo stati lenti e noi non possiamo esserlo.

Noi non possiamo giocare sotto ritmo, il ritmo è quello che ci sta portando a ottenere questi risultati. Quando siamo sotto ritmo, la Fiorentina è scesa tre volte, in due ha fatto gol e su una ha preso il palo".