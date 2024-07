In attesa di sbloccare Tessmann, la Fiorentina fa la prima mossa: Lucchesi va a Venezia in prestito secco. I dettagli

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo centrocampista e l'obiettivo principale è Tanner Tessmann del Venezia. In attesa di sbloccare la possibile trattativa per il classe 2001 americano, a fare la prima mossa è il club viola mettendo a disposizione un giocatore gradito dai veneti.

Lucchesi in prestito secco al Venezia

Lorenzo Lucchesi andrà al Venezia in prestito secco: così riporta Tuttomercatoweb.com. Non ci sarà possibilità di diritto di riscatto, la Fiorentina vuole tenere il controllo sul giocatore. Il centrale classe 2003 raggiungerà dunque Duncan e firmerà il contratto martedì, per rimanere in Laguna fino al termine della stagione.