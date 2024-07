La carta dei giovani potrebbe essere quella determinante, se non direttamente sul campo almeno sul mercato: e il destino di Lorenzo Lucchesi, dopo la buona annata a Terni, potrebbe essere Venezia, sempre in prestito. La Fiorentina spera così di arrivare a Tessmann anche se la prima proposta, scrive La Nazione, non è andata a segno. Il centrocampista americano però gradirebbe eccome la destinazione Firenze, anche a dispetto dei tanti club che lo stanno seguendo.