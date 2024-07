Commisso, cinque-sei milioni e Tessmann è tuo: il talento USA però andrebbe atteso fino ad agosto inoltrato

Uno dei volti principali del Venezia promosso in A è sicuramente Tanner Tessmann, ormai da tre stagioni in laguna ma cresciuto decisamente nell'ultima annata. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina avrebbe tanta voglia di piazzarlo nella propria mediana e cin 5-6 milioni l'americano sarebbe prendibile: ci sono due piccole controindicazioni però.

Da un lato l'ingaggio che il classe 2001 vorrebbe molto superiore al mezzo milione attuale, dall'altro… le Olimpiadi: perché Tessmann al momento è impegnato con gli Stati Uniti al torneo olimpico. Per questo la Fiorentina, nel caso, dovrebbe attenderlo almeno fino ad agosto inoltrato.