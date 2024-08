Nonostante la titolarità di oggi il futuro di Amrabat appare ancora lontano da Firenze: anche Italiano su di lui

Nonostante la convocazione per l’amichevole contro il Friburgo, e la conseguente presenza nell’undici titolare mandato in campo da Raffaele Palladino, è molto difficile che Sofyan Amrabat possa continuare la sua avventura alla Fiorentina. Il giocatore piace molto a Palladino, che sta facendo di tutto per convincerlo a restare almeno per una stagione, ma la sua volontà è ormai chiara. Per questo motivo adesso l’obiettivo della dirigenza viola è uno solo: monetizzare al massimo dalla sua cessione.

La Turchia non convince il giocatore, che vuole solo Manchester

Il Manchester United lo ha rispedito al Viola Park, non rispettando l’accordo fatto con la Fiorentina solo dodici mesi fa, lasciando però uno spiraglio per lui: Ten Hag lo stima molto e potrebbe richiederlo anche per la prossima stagione. E’ comunque chiaro che in caso di un suo ritorno ai Red Devils. Difficilmente la Fiorentina incasserà le cifre sperate, e per questo continua a valutare ogni offerta che verrà presentata.

Spunta l'interessamento del Bologna: Italiano potrebbe allenarlo nella prossima stagione

Dalla Turchia si segnalano gli interessamenti di Galatasaray e Fenerbahce, disposti a mettere sul piatto cifre attorno ai 15 milioni, ma il giocatore non sembra essere attirato dalla destinazione. Nelle ultime ore però potrebbe prendere quota una soluzione clamorosa. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere di Bologna, la squadra di Vincenzo Italiano è alla ricerca di rinforzi d’esperienza internazionale per affrontare la prossima stagione, ed il marocchino potrebbe fare al caso dei rossoblu. Oltre a quella di Amrabat il Bologna sta monitorando anche la situazione di Cameron Puertas dell’Union St.Gilloise.