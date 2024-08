Malusci: "Ai miei tempi andavi in ritiro con il 90% della rosa pronta. Farei due parole con Amrabat, De Gea sarà un leader"

Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha commentato alcune situazioni presenti in casa viola. Questo une stratto delle sue considerazioni:

“Io personalmente quando ero un giocatore in questa fase della stagione non vedevo l'ora di iniziare: anche per via del fatto, pur non sapendo come sono adesso, I carichi di lavoro erano tantissimi e non vedevamo l'ora di "alleggerire" la pressione e il lavoro iniziando a giocare. Dal 17 pero la Fiorentina dovrà fare sul serio, si dovranno concentrare sugli obiettivi stagionali, stessa cosa facevamo noi. Anche senza social, avevamo ogni mattina i giornali e leggevamo di ogni trattativa delle squadre avversarie. Era un modo per parlare e trascorrere le ore di inattività. Ecco, prima quando andavi in ritiro avevi già il 90% della rosa pronta. Al massimo ti potevi attendere massimo 2/3 innesti”.

“Nella carenza totale di centrocampisti della Fiorentina, due parole con Amrabat le farei"

Ha poi commentato quale potrebbe essere il futuro di Sofyan Amrabat: “Come dico con Nico Gonzalez, un giocatore per rimanere a Firenze deve farlo con la testa giusta. Con Amrabat la cosa per me è chiara: se facciamo molta fatica ad acquistare centrocampisti, con il marocchino già in casa, proverei a fare di tutto per convincerlo a restare a far parte del progetto. Va poi considerato che lui da il meglio di se nel centrocampo a due, quando lo comprammo dal Verona era fenomenale a due con Veloso. Una parola con Amrabat proserei a farla”.

“La Fiorentina ha bisogno di giocatori come De Gea: ai viola manca da sempre un leader”

Ha poi commentato l’arrivo di De Gea: “In ogni reparto quando hai alle spalle un calciatore di esperienza, che ti da sicurezza, sei molto avvantaggiato: sopratutto per noi difensori è fondamentale essere guidati da un numero uno. Un portiere di questo spessore credo che non possa essere che un valore aggiunto per questa Fiorentina. Ce ne vogliono di giocatori come lui. In questi anni è sempre mancato un giocatore di spessore, l’unica carenza degli ultimi anni è stata quella di un vero e proprio leader. Mi auguro che il suo arrivo svegli tutti gli altri presenti in rosa".