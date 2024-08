Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha analizzato alcuni dei temi di casa Fiorentina: da Gudmundsson a Nico Gonzalez, per poi commentare lo sbarco di De Gea a Firenze, Qusto un estratto delle sue dichiarazioni:

“L’operazione che porta a Gudmundsson è una trattativa che la Fiorentina dovrebbe chiudere oggi stesso. La società, e quindi la proprità, deve lanciare un segnale della forza che ha: la dirigenza lavora nei limiti posti dalla presidenze, e non puoi rincorrere un giocatore come l’islandese per due mercati interi e non prenderlo. Se la Fiorentina ha scelto per due sessioni Gudmundsson adesso deve prenderlo. Anche il Genoa ha accettato la cessione, ormai costretto a sottostare alla volontà del giocatore, adesso però ha bisogno di trovare un sostituto: finche non trovano un titolare non lo lasceranno andare. Ma mi auguro che anche la Fiorentina faccia la stessa cosa con la Juventus per Nico Gonzalez”.

“Le tre grandi cessioni della Fiorentina di Commisso sono state tutte alla Juventus”

Ha poi fatto un focus sull’esterno argentino: “Nico ha già deciso di cambiare maglia, nonostante sia il nostro campione difficilmente rimarrà: la sua maglia tra l’altro risulta essere una delle più vendute dell’estate. E’ il nostro campione, fa parte della rosa di una delle nazionali argentine piu vincenti di sempre. Le cose a Firenze però finiscono sempre cosi. Le tre grandi cessioni dell’era Commisso sono state tutte alla Juventus: Chiesa, Vlahovic e ora l’argentino. Questo potrebbe diventare un grande tema. Le cessioni si fanno per far cassa e per rispettare la volontà del giocatore, e la Juventus è un club che è disposto e disponibile a pagare certe cifre: sono arrivati cosi tanti soldi finora che visto il rendimento dimostrato in campo finora, i viola hanno ricevuto molti soldi. La Fiorentina però deve cedere Nico solo un secondo dopo essersi assicurata Gudmundsson: è un’esigenza del Genoa ma lo deve essere anche per noi”.

“Con Richardson i viola si rifanno il centrocampo ma ci sono delle incognite”

Un commento anche sul nuovo arrivato Richardson: “Ci saranno tante incognite per Palladino, la Fiorentina sta comprando tutti giocatori che dovranno ambientarsi. Richardoson è un giocatore promettente con gia un centinaio di presenze in Francia. E’ fisicamente molto diverso a quello a cui eravamo abituali: con lui cambieremo l’altezza del centrocampo. Prendiamo uno che è 30 centimetri piu altro dei vari Torreira e Arthur. Secondo me sono operazioni giuste, ma non avrai giocatori pronti subito: so che il marocchino arriverà in Italia solo dopo i festeggiamenti per il bronzo conquistato ale Olimpiadi. E questo condizionerà molto, anche per De Gea varrà lo stesso”.

“De Gea è un acquisto affascinante ma che mi lascia qualche dubbio”

Ha poi concluso parlando dell’arrivo di De Gea: “Ma se Terracciano va via chi lo fa il secondo portiere: O si decide di puntare di Martinelli o senno si tiene lui. Il problema dell’acquisto di De Gea, che è comunque affascinante, dota la Fiorentina di un giocatore che ha fatto una carriera a livelli eccezionali ma che ha una grande incognita: non sai come sta dopo dodici mesi di inattività. E in una situazione come questa devi avere un secondo portiere di livello, che ti dia molte garanzie”.