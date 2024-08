La formazione ufficiale della Fiorentina: prove generali per Parma. Palladino rispolvera Amrabat e adatta Biraghi nella difesa a tre

Pochi minuti fa Raffaele Palladino ha reso nota la formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo nel primo tempo dell’amichevole di questo pomeriggio contro il Friburgo. La sfida si giocherà su tre tempi da 45' e sarà l'ultima occasione per fare qualche sperimento in vista della prossima stagione. Nelle scelte del tecnico c'è anche qualche sorpresa.

Tra i pali confermato Terracciano, che fino al pieno inserimento di De Gea continuerà a difendere i pali viola. Difesa a tre con Quarta, Pongracic al centro e Biraghi impiegato nel ruolo braccetto: sulle fasce ci saranno Dodo a destra e Parisi a sinistra. Attestato di stima del tecnico gigliato ad Amrabat che, nonostante la volontà di lasciare Firenze, viene schierato nel centrocampo a due con Mandragora. Il tridente offensivo sarà composto da Colpani, Sottil e Kean.

Questa l’undici titolare della Fiorentina:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; M.Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodo, Amrabat, Mandragora, Parisi; Colpani, Sottil; Kean. All. Palladino