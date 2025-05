La Juve Stabia di Fortini batte il Palermo e vola in semifinale playoff di Serie B. Ma il difensore viola è costretto al cambio per infortunio

La Juve Stabia ha battuto il Palermo nel quarto di finale dei playoff di Serie B grazie al gol di Adorante al 67'. Un 1-0 che basta alla squadra campana per avanzare nel tabellone e approdare alle semifinali, dove affronterà la Cremonese.

La brutta notizia per la Juve Stabia però arriva da Niccolò Fortini, difensore viola in prestito che è stato costretto al cambio al 29' del primo tempo. Problema muscolare per il talentino viola, che è stato soccorso in campo e poi sostituito da Rocchetti.