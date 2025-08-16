Senza Koné non rimane tanto da scegliere oltre a Frendrup e la speranza di fine mercato viola si affievolisce sempre di più

Opinione più comune è quella della mancanza di un centrocampista che possa davvero stazionare insieme a Fagioli davanti alla difesa: la candidatura di Morten Frendrup però resta difficile, se non impossibile. L'Inter infatti che pensava di aver già messo le mani su Manu Koné si è vista respingere l'assalto dal dietrofront della Roma e potrebbe dirottare l'attenzione proprio sul danese del Genoa, che vorrebbe comunque monetizzare ad alto livello, più alto di quanto potrebbe comunque proporre la Fiorentina.