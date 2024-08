Retegui fa il suo ingresso in una speciale classifica. Ma al comando dopo dieci anni c'è ancora un attaccante della Fiorentina

L'ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi è il giocatore italiano con più gol nelle prime 30 apparizioni in Serie A, avendone segnati ben 18. A rivelare la statistica è Transfermarkt, in occasione dell'entrata in questa particolare classifica di Retegui, che lunedì ha segnato una doppietta e ha raggiunto quota 9 gol in due anni dal suo arrivo nel campionato italiano.

Uno degli ultimi bomber viola

Dei 18 gol segnati da Rossi nelle sue prime 30 apparizioni in Serie A, metà sono arrivati col Parma (19 presenze prima di espatriare in Spagna) e l'altra metà con la Fiorentina, club che gli permise di tornare in Italia. Nella stessa stagione Pepito continuò ovviamente a gonfiare la rete, raggiungendo quota 16 gol prima del grave infortunio. Numeri da capogiro per uno degli ultimi veri “bomber” visti a Firenze: chissà, senza infortuni, cosa sarebbe diventato…