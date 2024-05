Biasin: "L'Olympiakos ha più possibilità della Fiorentina in finale di Conference. Italiano avrà capito?"

Per il secondo anno consecutivo, la Fiorentina si è guadagnata l'accesso alla finale di Conference League. L'appuntamento è contro l'Olympiakos il prossimo mercoledì 29 maggio. A tal proposito, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a Cronache di Spogliatoio per commentare la finale che sarà: “Percentuali? Dico 45% per la Fiorentina e 55% per l'Olympiakos. Vedo i greci leggermente favoriti”.

“Italiano avrà capito?”

Ecco il perché della scelta: “Non sarà il loro stadio, ma Atene è comunque casa del club e l'ambiente farà la differenza. L'Olympiakos ha dimostrato di saper lavorare bene, il suo valore non deve essere sottovalutato. C'è, soprattutto, un'altra cosa da vedere: Italiano avrà imparato e capito dai precedenti? Staremo a vedere”.