La Nazione: Castrovilli e basta, l'harakiri viola

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, titolo grande stamani sulla Fiorentina è: "Disastro viola Castro e basta".

Apertura per: “Errori, palo e Var: l’harakiri viola Pasticcio Christensen e Castro gol Sconfitta amara, la testa è a Bruges”. Sottotitolo: "Verona avanti su un rigore provocato da un’incredibile incomprensione fra Ranieri e il portiere danese Rivincita Gaetano, ma i gialloblù raddoppiano con una rete (probabilmente) viziata da un fallo di mano".

Presente un commento dal titolo: "Scuci e ricuci, la tela di Penelope".

Ci sono le dichiarazioni: “L’analisi di Italiano ”Sconfitta immeritata C’è una mano sul gol". E ancora: “L’allenatore: ”Noi ingenui, ma il secondo gol andava annullato Testa alla semifinale: mercoledì certi errori non andranno fatti".

Attenzione rivolta a: “Il personaggio del giorno Castro in gol dopo un anno ”Rinato grazie a mio figlio". Sottotitolo: “La felicità per la rete, ma la consapevolezza di cambiare maglia a fine campionato ”In questi due anni sono stato sfortunato. La rete? La voglio dedicare a Brando". Di spalla su Commisso: “Futuro e casa nuova Rocco tornerà presto”. E infine in taglio basso sulla Primavera: “Baby Viola, che beffa col Cagliari E’ la terza sconfitta consecutiva”.